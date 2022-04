Extra service voor ouderen die naar De Kring willen

Giel Janssen mag door als formateur in zijn ‘oude gemeente’ Halderber­ge

OUDENBOSCH - De kersverse raad van Halderberge wil niet langer in coalitie-oppositie, maar in college-raad de komende periode in. De raad streeft ook naar een college van vier in plaats van drie wethouders, gezien het grotere takenpakket.

5 april