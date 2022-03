Ezels op campagne met CDA Roosendaal: ‘Zo worden we in ieder geval gezien’

Aanbod

Een aanbod waar Smits en Van Winden met zichtbaar plezier op ingegaan zijn. ,,Met je campagne wil je gezien worden”, zegt Smits terwijl hij een flyer in een brievenbus stopt. ,,En we krijgen hiermee meer bekijks dan wanneer we ergens aan een statafel gaan staan”, vult Van Winden aan.

Nare, misschien een beetje al te makkelijke en voor de hand liggende opmerkingen over politici en ezels, hebben de twee aspirant raadsleden nog niet veel gehoord. ,,Één iemand begon er over”, zegt Smits. ,,En dat was iemand van een concurrerende partij. Dus dat valt wel mee.”

Zwerfafval

In hoofdstuk drie van het CDA-verkiezingsprogramma staat als speerpunt: het tegengaan van zwerfafval. Dat stukje heeft of Joep of Joris kennelijk niet goed gelezen. Een van de dieren heeft zo-even een royaal aandenken achtergelaten op straat, en een klein beetje op de stoep. ,,Tja, daar moeten we straks misschien nog even voor terugkomen”, aldus Smits.