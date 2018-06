Familie verdachte kluisjesroof Rabobank bedreigd door criminelen

VIDEODe familie van een van de verdachten van de kluisjesroof van de Rabobank in Oudenbosch is bedreigd door criminelen. Die zouden grote hoeveelheden geld in de kluisjes hebben bewaard en houden de gearresteerde verdachten verantwoordelijk voor het verlies.

Dat melden bronnen rond het onderzoek aan de Telegraaf. Het Openbaar Ministerie bevestigt de dreiging. „We herkennen ons in deze signalen, maar kunnen er verder niets over zeggen”, aldus een woordvoerster.

Volgens de krant gaat het om 'subtiele bedreigingen' die op de familie 'een grote impact' hebben gehad. Over eventuele beschermingsmaatregelen is niets bekend.

Wat gebeurde er?

Honderden kluisjes in de kelder van het bankfiliaal werden begin maart leeggeroofd. De diefstal werd op maandag 5 maart ontdekt. Over de precieze omvang van de buit hebben de bank en de politie nooit mededelingen gedaan. De Rabobank is samen met de gedupeerde klanten nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade.

Vanaf het begin heeft de politie er rekening mee gehouden dat de daders hulp hebben gehad van binnenuit. De opvallende kluiskraak was goed voorbereid en professioneel uitgevoerd.

Beveiligers

De twee verdachten werken voor het Bredase beveiligingsbedrijf EBN dat in totaal vier filialen van de Rabobank in de regio beveiligde. De directie en het personeel van EBN zijn geschrokken door de twee arrestaties. De twee verdachte personeelsleden zijn op non-actief gesteld. Het bedrijf laat weten dat medewerkers altijd zorgvuldig worden gescreend. EBN benadrukt dat het bedrijf zelf geen verdachte is en volledig meewerkt aan het onderzoek door de politie.

De Rabobank is teleurgesteld in EBN. De bank heeft altijd alle vertrouwen gehad in het beveiligingsbedrijf en twijfel of wantrouwen is er nooit geweest, aldus een woordvoerder. Om elk risico in het vervolg uit te sluiten heeft de bank snel na de kluisroof al besloten om het contract met EBN te beëindigen.