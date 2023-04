Fietsende jongens verrast door mannen met vuurwapen in Roosendaal: airpods en fietsen gestolen

Man (28) schopt NS-medewerker in het kruis en spuugt naar hem op station Roosendaal, geeft kopstoot aan agent

ROOSENDAAL - Een 28-jarige man heeft vrijdagavond een NS-medewerker mishandeld op het treinstation in Roosendaal. Hij schopte de medewerker in het kruis en spuugde naar hem. Bij de aanhouding gaf hij een politieagent een kopstoot. De verdachte is aangehouden, aldus de politie.