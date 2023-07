Flinke file op de A17 vanaf Roosendaal, ook op A16 forse vertraging

Zo gaat de molen, de molen, de molen - maar straks is daar misschien iets meer geld voor nodig

SPRUNDEL - Tot 2025 is er zeker genoeg geld om de molen in Sprundel in stand te houden. Hoe hoog de subsidie daarna wordt staat binnenkort ter discussie. Het bestuur van de molenstichting hamerde recent op het belang van de molen voor het dorp.