Flitspalen op overlastgevende plekken in Roosendaal: ‘Bewust gekozen voor deze wegen’

ROOSENDAAL - Oppassen in de Van Beethovenlaan en de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal. Rijd niet te hard en denk niet te gemakkelijk dat je het oranje licht nog wel haalt. Het Openbaar Ministerie heeft in beide lanen flitspalen geplaatst en die kennen geen genade.