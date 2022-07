Floran (30) uit Roosendaal is fysio bij het nationale elftal van Aruba: ‘Een knie is een knie, maar de omstandigheden zijn anders’

Vijf jaar was hij bezig om dat voor elkaar te krijgen. ,,Ik ben er een keer op vakantie geweest, toen voelde Aruba meteen als een tweede thuis. In Nederland is het leven veel gehaaster, draait alles om gas geven en omzet draaien. Maar daar word je dan op je plek gezet: er is meer in het leven. Ik wilde daar terug naartoe, om zelf daar iets bij te dragen.”