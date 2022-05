Floris (11) loopt samen met oma naar Santiago de Compostela: 'Vergeet je nooit meer’

Jongen (17) overleden bij ongeluk in Oud Gastel, drie inzitten­den (16 en 22) naar het ziekenhuis

OUD GASTEL - Een 17-jarige jongen is in de nacht van zaterdag op zondag tijdens een auto-ongeluk op de Standdaarbuitensedijk in Oud Gastel ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Drie andere inzittenden, twee 16-jarige meisjes en een 22-jarige man, raakten gewond en werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

1 mei