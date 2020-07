Frans Bauer hoeft ‘de chinees’ niet te missen: babi pangang is nu Nederlands erfgoed

video Protest­kamp verhuist, maar actie gaat door: ‘We zijn wel dichter tot elkaar gekomen’

8:50 ROOSENDAAL - De demonstrerende woonwagenbewoners in Roosendaal hebben hun protestkamp verplaatst. In overleg met de gemeente Roosendaal is besloten de parkeerplaats bij sportpark Vierhoeven te verlaten en te verkassen naar de naastgelegen Turfvaartsestraat, naast de hondenspeelplaats. Daar mogen de woonwagenbewoners tot november blijven staan.