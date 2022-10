Fysiotherapeuten klagen over tarieven verzekeraars: ‘Ze zijn niet kostendekkend’

Niet alle vluchtelin­gen uit Zevenber­gen gingen mee naar Rucphen: vrees onwelkom te zijn blijkt onterecht

RUCPHEN - Na een verblijf van tien weken in Zevenbergen ‘verhuisden’ 75 vluchtelingen naar sporthal De Vijfsprong in Rucphen. Daar worden ze wederom kortstondig opgevangen. ,,Waar we hierna heen gaan? Geen idee.”

28 oktober