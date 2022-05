Gastels Fanfare gooit het roer om: van kerkconcerten naar The Lion King

OUD GASTEL - Repeteren is leuk, maar na twee jaar willen de muzikanten van Gastels Fanfare ook weer eens publiek voor hun neus. Het geduld wordt komend weekeinde beloond met twee shows met als thema The Lion King.

Meer nog dan bijvoorbeeld strijkorkesten, werden fanfares en harmonieën gedurende de lockdowns gedwongen hun activiteiten te staken. ,,Samen muziek maken is de kern van ons bestaan. Dat kon even niet‘’, zegt Toine van den Broek van Gastels Fanfare, ,,Tegelijkertijd gaf het ons ook de gelegenheid het roer om te gooien na elf mooie uitvoeringen van Amusant Gastels in de Laurentiuskerk.‘’

Niet dat in die formule de klad gekomen was, want ook bij de elfde uitvoering waren de kerkbanken goed bezet. Met ‘The most wonderful time’ namen de orkestleden en solisten afscheid van een periode, waarin Gastels Fanfare het populairdere muziekgenre was gaan omarmen. ,,Daar borduren we nu nog op voort, maar nu niet in de kerk en ook niet in de weken voor Kerst‘’, aldus altsaxofonist Van den Broek.

Leeuwtje

't Veerhuis is voor de fanfareleden niet alleen het vaste repetitielokaal op dinsdag, zaterdag en zondag zijn ook de twee optredens in de theaterzaal. Het verhaal van het leeuwtje Simba en de kringloop van het leven wordt getoond op een groot scherm. Evergreens als Circle of life en Hakuna matata zijn ingestudeerd en worden uitgevoerd onder leiding van oud-dirigent Richard Schroevers.

Zijn opvolger is wel bekend: Erwin Eestermans uit Essen heeft na een aantal proefdirecties ja gezegd tegen verdere samenwerking. De Belg is afgestudeerd op bastuba en euphonium en stond onder meer voor harmonie Concordia uit Bergen op Zoom en de Antwerpse politiekapel. Eestermans speelt in het weekend mee op bastuba.

De zang komt voor rekening van de in Oud Gastel geboren musicalster Rolf van Rijsbergen. Ook een deel van popkoor Muzikaël zingt mee.

The Lion King van Gastels Fanfare. Te zien en te horen in 't Veerhuis op zaterdag 14 mei om 20.00 en zondag 15 mei om 14.00 uur. Entree 10 euro incl. twee consumpties. Kaarten te bestellen via www.gastelsfanfare.nl of bij de Martwienkel en 't Veerhuis.