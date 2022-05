Gastels Fanfare ontroert met bijzondere uitvoering van The Lion King

Bekende filmmuziek

Dit meemaken is heel wat anders dan voorheen de uitbundigheid in de kerk. Voor de pauze 7 en daarna 6 klinkt het bekende scala van muzieknummers zoals Circle of Life, Hakuna Matata en Can you feel the Love Tonight. Welpje Simba vertedert.

In de pauze zegt Ans Vos (Steenbergen) dat ze bijzonder gecharmeerd is van het totaalplaatje. ‘In de kerk was ook mooi, maar dit is completer.’ Gastelaar Peter van den Eijnden mist vanavond ‘de rest’, doelend op de bekenden die hij jaarlijks in de kerk ontmoette. Wie goed oplet, ziet dat de mensen deze bijzondere herbeleving van de film wel waarderen. Bij de laatste bewegende beelden is het zowat muisstil en heeft menigeen zowaar een kleine brok in de keel. Voorzitter John: ,,Eigenlijk is deze uitvoering beter dan het origineel. Jullie mogen in Oud Gastel trots zijn op zo’n bijzonder orkest.”