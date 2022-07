Gastheren SfeerBeheer willen met warm welkom stappen in Roosendaal gezellig en veilig maken

Dat hebben Remco Theulen en Bram Oei, initiatiefnemers van de SfeerBeheer Groep al bewezen in Breda. Gaan ze vanaf vrijdag 22 juli ook in de Roosendaalse binnenstad doen. ,,Het wordt geen blauwdruk‘’, aldus Oei, ,,Roosendaal is compacter, heeft wellicht een ander uitgaanspubliek. We gaan het zien, elkaar leren kennen. Elke vrijdag en zaterdagavond zijn we tussen 23 uur en minstens 4 uur zichtbaar op straat aanwezig.’’