Gebrekkige communicatie en vrees voor overlast: vijf vragen over de nieuwbouw van Cloetta

Omwonenden vrezen komst Oekraïners in Roosendaal: ‘We voelen ons overvallen’

ROOSENDAAL - De emoties zijn hoog opgelopen, dinsdagavond tijdens de informatiebijeenkomst over de opvang van ongeveer tweehonderd Oekraïense vluchtelingen in het voormalige belastingkantoor aan het Mill Hillplein in Roosendaal. ,,Mijn appartement wordt minder waard, waar moeten al die mensen parkeren en wie garandeert mij dat hier over twee jaar geen asielzoekers zitten?”