Geen horeca in het dorp, dus viert Stampersgat 11-11 in voetbalkantine

Heel veel spullen

Voorzitter Job Akkermans van cv De Meekrap: ,,We zouden wel heel veel spullen naar ’t Kot of dorpshuis De Steiger moeten slepen om het voor één avond geschikt te maken. We hebben van de gemeente toestemming gekregen de kantine van De Schutters te gebruiken.” Uiteindelijk is het de bedoeling dat het 11-11-feest na renovatie van het dorpshuis weer daar gehouden wordt.

In de kantine van De Schutters was er de traditionele snert en deze keer ook De Zie Ze Vliege Kwis met prins Peer II. Harry van der Kleijn genoot van een lekker pilsje aan de bar: ,,Ik kom uit Breda, maar als er hier iets te doen is kom ik. Altijd gezellig hier, ook al is er geen horeca.” Voormalig prins Jeroen Heijnen was ook tevreden: ,,De mensen van de voetbal verdienen een pluim. Op ons dorp helpen we elkaar gewoon. Dat is wel typisch voor hier.”