Geen Jongerenherdenking meer op 4 mei in Roosendaal

vierde klasse B BSC na 6-2 zege dicht bij titel, NSV legt zich neer bij degradatie

Definitief gedegradeerd is NSV nog niet, maar de kans op handhaving is na de 1-4 nederlaag tegen Noordhoek tot een minimum beperkt. Alleen als de ploeg uit Nispen de drie resterende wedstrijden wint en de concurrentie alles verliest, blijft NSV in de vierde klasse.