Gele rolbrug Stadsoevers eindelijk open voor publiek: ‘Nu is-ie helemaal af en veilig’

Waarom mogen we nog steeds niet over die gele rolbrug lopen?

ROOSENDAAL - Fier ligt de knettergele rolbrug al sinds begin augustus over de Roosendaalse Vliet. Maar die blikvanger in de wijk Stadsoevers had, na een testperiode in september, al ruim een maand open moeten zijn voor publiek. Toch staat het ding nog altijd omgeven door bouwhekken, achter slot en grendel.

6 november