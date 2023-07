Gemeente Roosendaal zet alle bouwplannen op een rijtje met By Roos

Centrum Roosendaal heeft geen super meer: ‘Even boodschap­je doen is er niet meer bij’

ROOSENDAAL - Wie gewend is gauw even wat te halen bij de Albert Heijn in de Roselaar moet vanaf zaterdag een stuk verder wandelen naar een grote supermarkt. De AH sluit dit weekend definitief de deuren. ,,Waar moeten de mensen nu hun boodschapjes gaan doen?”