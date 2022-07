Gemeenteraad: gratis koffie en aardige mensen

Na ruim dertig jaar vergaderingen van gemeenteraden te hebben bijgewoond, kan ik zeggen dat die zittingen in de regel niet saai zijn. Vergeet niet: de koffie is gratis, het is er altijd warm (in Roosendaal zelfs héééél warm), je zetel is comfortabel en verstelbaar, en raadsleden doen altijd aardig tegen de verslaggever. Vooral als er verkiezingen in aantocht zijn.