Genomineerd voor de Erfgoedprijs 2023 in Roosendaal

Brandweer moet auto openknip­pen na ernstig ongeval in Oud Gastel

OUD GASTEL - Op de N640 bij Oud Gastel heeft zondagavond een ernstig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist verloor de macht over het stuur van zijn voertuig. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.