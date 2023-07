Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Roosendaal vandaag

Wouwse Markt ligt een weekend lang aan de kust

WOUW - Twaalf vrachtwagens zand, vijf speelvelden, 105 teams en een grote feesttent. De Markt in Wouw is afgelopen dagen omgebouwd tot een groot strand. ‘Wouw aan zee’ is vanaf vrijdag tot en met zondag het strijdtoneel van beachvolleyers, beachtennissers en voetvolleyers.