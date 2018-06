Getuige schoot direct te hulp na ongeluk in Rucphen: 'Wat ik aantrof was afschuwelijk'

De deur aan de passagierskant is wel open. Daar staan andere toegesnelde getuigen, die zich bekommeren over de bijrijder. De Rucphenaar ziet de bestuurder klem zitten in de gekreukte wagen. Ook de deur geeft niet mee. ,,Ik trok aan het handvat, maar het enige dat ik bereikte, was dat ik de handgreep lostrok. De deur zat muurvast.'' Door de klap is de deur ontzet. Gelukkig is daardoor ook een kiertje van ongeveer anderhalve centimeter tussen het portier ontstaan. Daar passen de vingers van de Rucphense getuige net tussen. ,,Ik ben een getraind type en met al mijn power heb ik de deur opengetrokken.''



Zonder de deur ziet hij pas goed hoe ernstig de situatie is voor het slachtoffer. Zijn emotionele blik zal de Rucphenaar dan nooit vergeten. ,,Het leek op angst en dankbaarheid. De jongen was er zeer slecht aan toe.'' Te slecht om hem uit de auto te halen, besluiten de omstanders. Zolang de rook uit de motorkap niet heviger wordt, zou het veilig genoeg zijn om hem te laten zitten tot de hulpdiensten arriveerden. ,,We hebben de brandweer in elk geval wat tijd bespaard door de deur open te wrikken. Elke seconde telt op zo'n moment, dus ze konden sneller bij het slachtoffer komen.''