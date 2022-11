Gewapende overval op winkel van tankstation in Roosendaal, dader op de vlucht

Voor het eerst in 52 jaar een nieuwe straatnaam in Stampers­gat: ‘Voor ons heette het altijd al zo’

STAMPERSGAT - In de volksmond heet het gebied achter de Brugstraat in Stampersgat al jaren ’t ‘weike van Bus’. Sinds donderdag staat dat ook op een straatnaambordje - de eerste nieuwe straatnaam in Stampersgat in ruim vijftig jaar.

