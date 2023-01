Gewonde man en lege hulzen op straat na schietpartij in Roosendaal, daders mogelijk betrokken bij fataal ongeluk op A16 bij Prinsenbeek

Gestolen drugsgrond­stof lithium lag in loods van gemeente Rucphen zelf

RUCPHEN - De gemeente Rucphen is in verlegenheid gebracht door de vondst vorige week van een lading gestolen lithium. Het dure metaal, dat mogelijk diende als grondstof voor de productie van harddrugs, lag opgeslagen in een loods aan de Sporthei. De eigenaar? De gemeente zelf.

11 januari