GGD vaccineert twee weken lang arbeidsmigranten: ‘Prik is beter voor mijzelf en iedereen’

Hoogste punt nieuwbouw­hui­zen Hofstede in Rucphen bereikt

17 juli RUCPHEN - In 2010 vonden in het gemeentehuis de eerst gesprekken over nieuwbouwplan Hofstede plaats. Nu is het hoogste punt van de bouw in Rucphen bereikt. Een feestelijk gebeuren, vooral ook voor de toekomstige bewoners.