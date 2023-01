GroenLinks: ‘Vuurwerkvrije zones zijn in Roosendaal wel goed mogelijk’

Meer dan 600 kilo vuurwerk gevonden in huis in Roosendaal: ‘Zijn passie is vuurwerk­show­tjes geven voor de buurt’

ROOSENDAAL - Meer dan 600 kilo professioneel vuurwerk is donderdagmiddag gevonden in een huis aan het Dijkcentrum in Roosendaal. Vanwege het gevaar voor ontploffing moest de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komen om de explosieven onschadelijk te maken.

