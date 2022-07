Grote brand bij drie sloopwoningen in Roosendaal

Yoran de Bont in sterrenmu­si­cal Les Misérables: ‘Welke rol maakt me niet uit, áls ik er maar in kan spelen’

OUDENBOSCH - Nog even de gouden zwembroek uit de kast en flink trainen voor de The Rocky Horror Show, maar daarna kan aankomend musicalster Yoran de Bont zich klaarmaken voor een flink aandeel in 's werelds populairste musical Les Misérables.

