Grote heidebrand in Schijf: ‘Je kon erop wachten dat hier brand zou ontstaan’

De Hel van de Pin in Wouwse Plantage is ook voor waaghalzen: ‘Remmen is angst’

WOUWSE PLANTAGE - Tussen de profkoersen van Roosendaal, Zevenbergen en Etten-Leur is het een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar wel een ontzettend leuke. De Hel van de Pin in Wouwse Plantage neemt een bijzondere plaats in op de West-Brabantse wielerkalender.

10 augustus