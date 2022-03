Halderberge blundert met opkomstcijfers en fout gepresenteerde raadsleden

En het was nog wel zo’n feestelijke avond, daar in het gemeentehuis van Oudenbosch. In tegenstelling tot de meeste gemeenten stevende Halderberge juist af op een sensationeel hoge opkomst. Liefst 54,1 procent van de kiezers had zijn of haar stem uitgebracht, zo stond er op het grote scherm te lezen. En ook op de dagen erna was dat getal op de website bij de opkomstcijfers af te lezen.