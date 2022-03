Halderberge: miljoenen lagen klaar voor dorpshuizen, het religieus erfgoed en Markland College

verkiezingen 2022 Dit is het wensen­lijst­je van deze Rucphena­ren: ‘Meer woningen en betere leefbaar­heid’

RUCPHEN - Over twee weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In Rucphen dingen zes partijen mee naar 19 zetels. We vroegen vijf inwoners van Rucphen naar hun wensen voor de gemeente en hun dorpsgenoten, als het electorale stof eenmaal is opgetrokken.

2 maart