Halderberge wil lange wachtlijsten voor wmo en jeugdzorg aanpakken

In de gemeente bestaan al lange tijd wachtlijsten voor wmo- en zorgaanvragen. Zonder ingrijpen, nemen die waarschijnlijk alleen maar toe de komende jaren. Er komen immers meer 65-plussers bij en er is meer tijd nodig, omdat de aanvragen voor jeugdzorgzaken steeds complexer zijn. Daarnaast is er de wens om vooral aan de voorkant hulp te bieden.

Structureel meer mensen nodig

Om de dienstverlening aan inwoners op peil te houden, zijn structureel meer mensen nodig, blijkt uit onderzoek. Dit onderzoek is uitgevoerd, omdat eerdere ingrepen bij Zorg en Jeugd niet geleid hebben tot een oplossing. Ook een flexibele schil moet helpen in te spelen op piekmomenten en voor de vervanging van medewerkers.

Nu is duidelijk geworden dat er in de praktijk vaak minder uren beschikbaar zijn dan mag worden aangenomen op basis van het aantal medewerkers. Dit komt bijvoorbeeld door het hoge verzuimpercentage en omdat de medewerkers vaak reactief moeten reageren op ontwikkelingen. Dit gaat ten koste van de reguliere taken.

Werkgeluk

Met extra mensen in het team kan een inhaalslag gemaakt worden, zo is de verwachting. De komende jaren is er daarom ruimte voor 4,9 fte extra. Omdat dit niet de enige oplossing is, wil Halderberge slimmer en efficiënter gaan werken. ‘Werkgeluk’ zal hierbij speciale aandacht krijgen. De gemeente kan op voorhand moeilijk aangeven wat dit gaat opleveren.

Het college stelt de raad voor om hier 252.000 euro extra per jaar voor uit te trekken. Mogelijk komt er nog geld vanuit het Rijk. Maar zelfs als dit niet komt of onvoldoende is, zullen de plannen na een besluit van de raad zeker worden uitgevoerd. Want als er geen extra budget komt voor deze plannen, zal dat ten koste gaan van de dienstverlening aan inwoners.