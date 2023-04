Hardrijder rijdt bewust in op man: ‘Ik had wel dood kunnen vallen en jij rijdt door, het interesseert je geen bal’

Een lesje ‘dieren in de tuin helpen’ op de eerste Roosendaal­se infoboerde­rij

ROOSENDAAL - Leren hoe je de egels en vogels in je tuin een handje kunt helpen of waar je terecht kunt voor gewonde dieren op straat. Bezoekers konden maandag met al hun vragen terecht op de ‘infoboerderij’ in het Emile van Loonpark in Roosendaal.