Harmonie De Gildezonen brengt filmspektakel in Roosendaalse schouwburg De Kring

,,Het is meer dan een concert’’, vertellen Bruijns en bestuurslid Yvonne Croonen. ,,Movie Xperience is een multidisciplinair project met meerdere disciplines zoals een combo, dans en zangsolisten.’’ Bruijns belooft een ambitieus gebeuren rond filmmuziek: ,,Filmmuziek is mijn grote passie. Deze muziek krijgt altijd een extra dimensie doordat de muziek vergezeld gaat van beelden. Sommige muziek kennen we als popmuziek. Als je echter de beelden die er oorspronkelijk bij horen ziet, krijgt de muziek een totaal andere beleving. Dikwijls is filmmuziek klassieker en ook toegankelijker van aard.’’

Grote waardering

Bruijns heeft grote waardering voor de leden van De Gildezonen omdat het orkest risico’s durft te nemen: ,,Ze durven out of the box te denken. Want bij dit anderhalf uur durende non- stopconcert moet ik met behulp van een tijdklok metronomisch dirigeren. Het orkest moet mij dus heel precies volgen want de muziek moet exact blijven samengaan met de filmbeelden. De belichting en het geluid worden gelukkig verzorgd door mensen waar we vertrouwd mee zijn. Op het podium komen met gasten en orkest ruim 80 mensen samen die een muziekspektakel brengen dat iedereen echt zal verrassen.’’ MovieXperience begint om 20.30 uur.