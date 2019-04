Hartverscheurende foto: paard 'huilt' na verliezen veulen bij geboorte

De geboorte van een veulen blijft voor Moniek Valk een bijzondere gebeurtenis. In de meeste gevallen gaat het ook goed en komt het veulen gezond ter wereld, maar afgelopen vrijdag moesten bij de fokkerij van Van der Sanden in Sprundel alle zeilen bijgezet worden om de paardenbaby, die voor haar leven aan het vechten was, te redden.

Samen met twee anderen probeerde Valk het veulen los te rukken. ,,We probeerden van alles, riepen meer sterke mannen om hulp, maar niets lukte”, verzucht Valk.

Wat bleek: de merrie lag in een verkeerde houding en blokkeerde daardoor een gezonde uitdrijving. ,,We moesten heel snel met een oplossing komen anders zou het veulen het niet gaan redden”, zegt Valk.

‘Compleet in shock’

Uiteindelijk waarschuwde de fokker de dierenarts die met spoed ter plekke kwam. Die probeerde nog van alles, maar moest al snel constateren dat het veulen inmiddels al was overleden. Hij was er bovendien bang voor dat ook de merrie het niet zou gaan overleven als het jong niet binnen een paar uur zou worden weggehaald.

,,We hebben uiteindelijk door middel van een shovel het paard opgetild en het veulen op die manier veilig kunnen verwijderen. Nogal gruwelijk om het op zo'n manier te doen, maar we hadden helaas geen andere keus.” Wonder boven wonder mankeerde de merrie uiteindelijk niets. Wel was ze compleet in shock.

,,Ze stond vlakbij haar overleden baby en je kon goed zien dat het verlies haar veel pijn deed”, zegt Valk. ,,Toen ik wat meer dichterbij kwam, zag ik zelfs een traan over haar kop rollen. Toen ik dat zag, brak mijn hart in duizend stukjes. Aan de andere kant vond ik het ook heel mooi en bijzonder. Zoiets had ik echt nog nooit eerder gezien.” Valk plaatste de foto op haar Facebook en werd al snel bedolven onder de reacties.

Kunnen dieren huilen?

Of het paard in dit verhaal écht heeft gehuild van verdriet, is volgens Ellen de Boer moeilijk vast te stellen. Zij is psycholoog en gespecialiseerd in gedragstherapie voor dieren. ,,Dat paarden verdrietig kunnen zijn en kunnen rouwen, dat staat vast. Paarden zijn hele sociale dieren die zich snel hechten aan mensen en andere dieren. Zeker als een paard haar jong verliest, dan kan dat net zo hard aankomen als bij mensen. Maar of ze er ook om kunnen huilen? Ik vind het lastig... het zou kunnen.”

Volgens gedragsbioloog Claudia Vinke houden diverse wetenschappers die dieren in het wild of in dierentuinen observeren er verschillende theorieën op na. ,,Zo zou de Afrikaanse olifant niet, maar de Indische olifant wel huilen bij verwondingen, de ene apensoort wel en de andere weer niet. De vraag of dieren kunnen huilen van verdriet is dus niet zo eenvoudig te beantwoorden. Eerst moet je zeker weten dat een dier verdriet heeft, en dan kun je vaststellen of huilen één van de uitingsvormen van dat verdriet is”, schreef ze eerder.

Hoornvlies

Marc Hauser, hoogleraar psychologie aan de Harvard University, tast eveneens in het duister. ,,Waarom de mens de enige soort is die huilt met tranen, weten we niet”, zo citeerde Trouw hem eens. ,,Het is net als met het ontstaan van taal. We hebben nog te weinig fossiele gegevens en te weinig kennis van de hersenen om die vragen te beantwoorden. Dan vervallen we snel in het bedenken van verhalen die plausibel klinken, maar moeilijk experimenteel te testen zijn.”