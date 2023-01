Hele avond geen treinen tussen Bergen op Zoom en Zeeland

De hobbykamer van... Al 25 jaar een bekende stem in regio: Ad van Loon is een echt radiodier

SPRUNDEL - Of Ad van Loon al lang verknocht is aan de radio? Laten we het zo stellen: toen hij zijn eerste transistor had, was het nog verplicht hier een vergunning voor te halen. ,,Zo’n vergunning voor een radio op de middengolf haalde je indertijd bij het postkantoor”, aldus de 68-jarige inwoner van Sprundel.

27 december