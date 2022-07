Helpende Handjes moeten oude Aldi uit, maar waar kunnen ze heen? ‘We kunnen en willen niet stoppen’

Nieuwe Kleding­bank Roosendaal: ‘Na twaalf jaar Rutte is de bestaansze­ker­heid van de mensen uitgehold’

ROOSENDAAL - De Kledingbank in de voormalige Pius X-school in Roosendaal was nog niet officieel open voor het publiek of er vormde zich al een rij voor de ingang. Waarmee is aangegeven dat er zeker behoefte bestaat aan deze nieuwe voorziening in de stad.

7 oktober