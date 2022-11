Herinnering aan Regina, Erik, Anke en Wieteke met zilverlinde en monument levend houden

Wouwbaan is weer open, maar: ‘Verande­ring is geen verbete­ring’

WOUW – De Wouwbaan tussen Roosendaal en Wouw is weer open voor het verkeer. Maar volgens veel weggebruikers, met name fietsers, is de nieuwe inrichting geen verbetering. Met name de verplaatste oversteekplaats voor fietsers wordt als een gruwel ervaren. Toch zijn er ook fietsers die de nieuwe situatie wel beter vinden.

1 november