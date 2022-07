En weg zijn ze. Na twee jaar pauze met extra energie vol in de pedalen. De 37e Nationale Jeugdronde is gestart. Maar liefst 400 fietsers in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar zijn gisteravond gestart in de traditionele ploegentijdrit.

Lizzy Muns (12) van het team van biljartcentrum De Distel is een van hen. Ze neemt voor de eerste keer deel, want de afgelopen jaren ging het evenement natuurlijk niet door. ,,Ik heb er superveel zin in’’, zegt ze. ,,Ik ben bij dit team gekomen omdat mijn vriendin erin zit. Maar mijn moeder heeft vroeger ook al meegedaan aan de jeugdronde. Dat maakt het wel extra leuk om mee te doen.’’

Ook wethouder Arwen van Gestel, die het startschot mag lossen, heeft vroeger meegedaan. Hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren: de bonte avond in de Raatskelder, het ijsje eten in Nieuwmoer. ,,Het is voor kinderen het leukste weekje wat er is. Straks razen ze als een stel windhazen over die Kade, prachtig! Je maakt er vrienden voor het leven. Dat is het mooie van zo’n evenement.’’ Het startschot heeft natuurlijk een Spaans tintje, net zoals de hele Roosendaalse wielerzomer. ,,Vamos!’’., spoort Van Gestel de rennertjes aan. Daarna worden, op de klanken van het Wilhelmus, de vlaggen gehesen. Daaronder dit jaar ook de blauw-gele Oekraïense vlag. Het team van De Verse Verleiding telt enkele fietsertjes uit Oekraïne.

Leeftijdsgrens niet verhoogd

Aan de Nationale Jeugdronde doen dit jaar zo’n 400 fietsertjes mee, in 29 ploegen. ,,Iets minder dan de laatste editie in 2019, toen waren het nog 33 teams’’, zegt Susanne van Hooff van de organisatie. Maar de organisatie heeft de leeftijdsgrens niet verhoogd voor de kinderen die door corona de boot gemist hebben. ,,We hebben zo’n ingenieus concept, dat wilden we graag in stand houden.’’

Het ‘fietsfestival’ is gistermiddag gestart met de fietskeuring. ,,Ik heb zelf vroeger ook meegereden, toen nog op de omafiets die ik voor mijn communie gekregen had. Tegenwoordig zijn het eigenlijk allemaal sportieve stadsfietsen’’, zegt Van Hooff (39). Die keuring is er vooral voor de veiligheid, benadrukt ze. ,,Zit er nog voldoende profiel onder de banden? En alle kinderen krijgen op maat een helmpje aangemeten.’’

De Nationale Jeugdronde hangt, zoals altijd in de eerste vakantieweek, nog steeds van de tradities aan elkaar. De ploegentijdrit op dinsdag, het verkeersdoolhof op donderdag en de veldrit in Ossendrecht op vrijdag. Om op zondag op de Markt te eindigen met het spannende hinderniscriterium. ,,Alleen gingen we na het verkeersdoolhof in het Vrouwenhof vroeger altijd naar België. Dat is dit jaar anders, nu gaan we naar Nispen.’’