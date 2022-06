Het mysterie van de witte roos: tientallen bloemen duiken op in Roosendaal

ROOSENDAAL - Is het uit liefde, dan heeft de bezorger wel een heel groot hart. Of lagen de witte rozen woensdagmorgen bij elke voordeur in de Brugstraat als een soort eerbetoon aan de stadsnaam?

De witte roos staat voor zuiverheid, puurheid en onschuld. Voor vertrouwen, respect, eerbied en genegenheid ook. Mensen geven elkaar een witte roos om ‘sorry’ te zeggen. Ze worden verwerkt in bruidsboeketten, maar evengoed komen ze voor in bloemstukken bij uitvaarten.

Eerder gebeurd

Door het vroege zonlicht lagen de tientallen rozen er in de loop van de ochtend al wat verlept bij. ,,Maar de bedoeling is goed‘’, zegt Brugstraat bewoner Frans van Oorschot. Wie de stille aanbidder van al die Brugstraatbewoners is? De advocaat heeft geen idee. ,,Het is eerder gebeurd, toen waren het rode rozen en op meerdere plaatsen in Roosendaal. Ze zullen wel in alle vroegte zijn weg gelegd, zo blijft het een beetje mysterieus waar de bloemen vandaan komen.’’

Van Oorschot kan het gebaar wel waarderen. ,,De stad een beetje opfleuren, daar ga ik wel in mee. Zelf proberen we met de Stichting Pont des Arts de Brugstraat ook levendiger te maken. De eerste expositie Polen door de ogen van het Poolse kind loopt al in de nieuwe galerie, de volgende is Stadsnomaden van Leo Lotterman en Aad Meijer met als ondertitel De Brugstraat en nu verder.‘’

Hij beschouwt de bloemen op de trottoirs ook als een kunstuiting. ,,De kunstenaar laat het aan ieders vrije interpretatie over wat er met de neergelegde rozen wordt bedoeld.’’

Even verderop is een vrouw de ramen aan het lappen. Bij haar voor de deur lag niks, weet ze. ,,Zal niet bewust zijn toch? Hiernaast ook niet trouwens, of ze moeten het bloemetje al in huis gehaald hebben. Je kunt ze beter niet te lang in de zon laten liggen, lijkt me. Het geeft in elk geval wat kleur aan de grijze stoeptegels.’’