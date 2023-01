Het ‘Rondje Roosendaal’ had in 1972 nog héle andere rondingen

MET VIDEO Gewonde man en lege hulzen op straat na schietpar­tij in Roosendaal, daders mogelijk betrokken bij fataal ongeluk op A16 bij Prinsen­beek

ROOSENDAAL - Bij een schietpartij aan de Burgerhoutsestraat in Roosendaal is zondagavond een man gewond geraakt. Op straat zijn twee lege hulzen gevonden. De vermoedelijke verdachten van de schietpartij waren later betrokken bij een fataal ongeluk op de A16. Ze waren aan het spookrijden en botsten bij Prinsenbeek tegen een andere auto. Drie mensen, onder wie twee uit de spookrijdende auto, kwamen om.

16 januari