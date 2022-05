Het uitgaansleven in Halderberge kan wel een duwtje gebruiken, daarom houdt Jordy (20) een clubavond

OUDENBOSCH - Met het gesloten café De Kroon in Oudenbosch en binnenkort ook 't Tapperijke in Hoeven wordt de spoeling voor uitgaande jongeren in Halderberge wel erg dun. Tijd voor Jordy Lambregts om daar verandering in te brengen.

De 20-jarige Oudenbosschenaar houdt deze vrijdagavond een eerste Club 18+ avond in Fidei et Arti. De opzet is nog klein: een dj en maximaal honderd bezoekers vanaf 18 jaar. ,,Staan er tien meer aan de deur, mogen ze ook binnen hoor. Eerst eens kijken of het een beetje aanslaat en dan eventueel maandelijks een feestavondje.’’

Lambregts had gehoopt dat na coronatijd het uitgaansleven vanzelf weer op gang zou komen. ,,Maar ja, daar heb je wel horeca voor nodig. Die hebben het ook voor de kiezen gehad, dus de spoeling wordt helaas steeds dunner. Vroeger doken de middelbare scholieren op vrijdagmiddag na schooltijd direct de kroeg in.’’

Jola Events

Onder de naam Jola Events organiseert hij ‘s zomers festivals. Toen dat opdroogde bedacht hij een artiestenparade op livestream. Als technicus was Jordy verbonden aan het cultureel centrum Fidei et Arti, dus voor die show stonden de camera's opgesteld in de cultuurtempel van Oudenbosch.

Vanwege mankementen aan het podium in de theaterzaal moest Fidei et Arti het theaterprogramma voor dit seizoen alsnog schrappen. De eerste cabaretvoorstelling staat voor oktober geboekt. ,,In de foyer kunnen we wel terecht en die leent zich prima voor een feestavondje, zoals ik dat voor ogen heb’’, zegt Jordy, die het feest vanaf 21 uur in gang zet. De toegang is gratis.

,,We beginnen klein, bij succes bouwen we het feestje uit tot een groter event en kunnen we vanzelf ook aan grotere namen uit de deejay-scene of live-bands gaan denken.’’

