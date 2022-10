Het zijn er iets minder, ze branden iets korter, maar de kerstlampjes in West-Brabant gaan aan

Huiskamer in den Bocht in Hoeven gaat weer open: ‘We willen dat iedereen zich hier thuis voelt’

HOEVEN - Al decennialang is Huiskamer in den Bocht een begrip in Hoeven. De anderhalf jaar durende sluiting viel dan ook zwaar in het dorp. Op 17 november gooien twee nieuwe uitbaters de deuren van het eetcafé weer open.

23 oktober