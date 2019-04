‘Hippe beachclub’ tussen Wouwse asperges trekt weer duizenden liefhebbers

Mijn eerste Matthaüs Passion: toch gek, wat muziek kan doen

17 april WOUW - Je maakt het maar een paar keer mee, momenten waarop muziek je raakt voor het leven. Het is net als met ingrijpende nieuwsgebeurtenissen die in ons collectieve geheugen gegrift staan: je weet jaren later nog precies waar je was, met wie en wat het met je deed.