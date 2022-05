Hoeven snakt weer naar een ouderwets bruisend Hemelvaartweekend

Alles keert terug: de fietsvierdaagse, braderie, tentfeesten, rommelmarkt, kermis en het grote Kapellenfestival. Onder leiding van Tapperijke-kastelein Kees Broos werden deze week de koppen bij elkaar gestoken om de laatste puntjes op de spreekwoordelijke i te zetten: ,,We mogen weer en we hebben er zin in.’’

Anita Dielemans heeft al 900 voorinschrijvingen voor de vierdaagse. ,,We vieren dat we 50 jaar geleden zijn begonnen. En volgend jaar de vijftigste editie. Twee jaar feest dus. De inschrijvingen stromen met dit mooie weer binnen.’’

Hoeven on Heaven

Muziekvereniging St. Caecilia biedt vier dagen kermisvermaak op het dorpsplein is. Sjoerd van Vlimmeren van Carnavalsstichting De Peejenzaaiers stuurt een hardwerkende groep mensen aan voor het braderiefeest, de feesttent op de Akkerlingen en rommelmarkt. Vrijdag is in de grote tent het KPJ-feest Hoeven on Heaven .

‘Grote happening’

Algeheel coördinator Kees Broos: ,,Het doet me heel goed dat er zoveel mensen zijn die er bij ons in Hoeven zo’n grote happening van willen maken. De braderie kan nog wel wat meer standhouders gebruiken en we zijn nog in onderhandeling voor een lekker bandje op zaterdag. Verder loopt alles op rolletjes, is alles tip top in orde.’’