Hoffotograaf Aad Meijer vindt zichzelf opnieuw uit na herseninfarct: ‘Met zelfmedelijden kom je er niet’

Wat is de Wim Schütz-oeuvreprijs?

,,Die prijs is in 2020 in het leven geroepen en de eerste oevreprijs ontving beeldend kunstenaar Wim Schütz natuurlijk zelf. Hij wordt niet ieder jaar uitgereikt, je moet hem echt verdienen. Naast mijn werk in de fotografie bij Brabants Nieuwsblad en BN DeStem, tekende, schreef, airbrushte en zeefdrukte ik en dat naast het dagelijkse fotograferen.



Mijn kracht is dat ik altijd mensen en talenten heb kunnen verbinden. Ik heb het Beeldcollectief opgericht om mensen te begeleiden in de fotografie, zodat ze daar nog meer plezier uit kunnen halen. Samen met Leo Lotterman vorm ik Stadsnomaden, we maken gedichten en een bijpassende prent.



De eerste ging over het Visdonktunneltje en binnenkort verschijnt nummer 50, dat wordt een hele bijzondere. Met Rudi Wortman run ik de facebookpagina DNA van Roosendaal. Ik ben nu het boek Milimeterwerk aan het maken en met de gedichtjes die ik elke dag schrijf over mijn herseninfarct heb ik het boek En nooit meer weerom geschreven.’’