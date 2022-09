Honderden bij afscheid Wieteke, slachtoffer verkeersdrama Oud Gastel: ‘Pas 42 en dan komt in één seconde aan alles een eind’

Starterswo­nin­gen komen maar niet van de grond in Wouw en Nispen: jongeren in gesprek met wethouder

WOUW - Waar kunnen nieuwe starterswoningen komen in de Roosendaalse dorpen? Welke problemen komen daarbij kijken? Zo’n honderd jongeren gaan daarover met de gemeente in gesprek, op 7 september in Wouw.

5 september