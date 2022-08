In deze b&b is alles rustiek: ‘Niks is af, dat is de stijl’

Binnenkijken bij...STAMPERSGAT - ‘Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen’, schertste cabaretier Herman Finkers ooit liefkozend over zijn geboorteplaats. Stampersgat heeft geeneens stoplichten, op een paar tijdelijke exemplaren na. ,,En toch is er hier op het dorp altijd wat te doen”, zegt Manon Koevoets (50).