In Roosendaal helder weer vanochtend

eerste klasse B Kruisland blijft in titel­strijd, maar doelsaldo lijkt onoverbrug­baar

Kruisland won op bezoek bij Geldrop, maar door de 8-0-overwinning van koploper Nemelaer lijkt de titel buiten bereik. Het verschil van negen doelpunten is normaal gesproken niet te overbruggen in één wedstrijd. ,,Maar dan moeten ze wel winnen. We moeten er nog in geloven.”