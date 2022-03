Inbreker op heterdaad aangehouden voor woninginbraak in Hoeven

De voorbijganger meldde rond 01.25 uur dat er mogelijk werd ingebroken in de betreffende woning. De politie vertrok naar de woning en was voor de bewoner - die ook gealarmeerd was - aanwezig. Ter plaatse bleek dat er een deur was geforceerd om het huis binnen te komen. Binnen bleek er gereedschap te zijn weggenomen en was er 'behoorlijke schade’ aangericht.

Tijdens een zoektocht in de omgeving naar mogelijke daders, zag een agent een man over een schutting klimmen. De agente riep naar de man en deze ging op de grond liggen. In de Arnoutstraat werd de man in de boeien geslagen. Volgens de politie gaf een getuige daarna bij de andere politieagenten bij de woning aan dat er meerdere inbrekers waren, onder meer twee vrouwen. Die zouden in een auto zijn vertrokken. Het duo werd kort daarna in een auto in dezelfde straat gevonden.