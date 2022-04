Inge Raaijmakers nu raadslid, maar voor hoelang?

De Roosendaalse Lijst neemt niet deel aan de coalitie die wordt gevormd door de VLP, CDA, VVD en GroenLinks. In de vorige raadsperiode leverde de Roosendaalse Lijst twee wethouders: Toine Theunis en Inge Raaijmakers. Theunis heeft afscheid genomen van de actieve politiek. ,,Ik ga nu in de raad zitten. Maar ik weet niet of dat haalbaar is als ik een andere baan vind", zegt Raaijmakers, die bij de verkiezingen in maart de Roosendaalse Lijst aanvoerde.